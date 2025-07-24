Mourinho'dan ilginç transfer çıkışı: 'Playstation oynamıyoruz'

Portekiz'deki hazırlık maçında Al-Ittihad ile karşılaşan Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisini 4-0 mağlup etti.

Teknik direktör Jose Mourinho maçtan sonra takımın performansı ve transferler üzerine konuştu:

"Özel bir şeyler inşa ettiğimizi düşünüyorum bu sezon. Harika bir grup var. Bu anlamda çok mutluyum diyebilirim.

Önemli oyuncular ayrıldı, her maç oynayan oyunculardı. 2 tane yeni oyuncumuz var. Kulüp, bu anlamda harika iş çıkardı. Brown, çok potansiyelli bir oyuncu. Jhon, harika bir forvet. Tabii ki hala bazı ihtiyaçlarımız var.

Özel bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Bu inşa etmeye çalıştığımız şeyi kendimiz yok edemeyiz. Yaptığımız şeylerde dikkatli olmalıyız. Tabii ki önemli eklemeler yapmak istiyoruz. İnşa ettiğimiz şeyi yok etmek istemiyoruz. PlayStation oynamıyoruz. Elimizdekilere de odaklanmamız gerekiyor. İyi bir inşa etmemiz gerekiyor."

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