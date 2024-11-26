Mourinho’dan kadroda sürpriz değişim. Yıldız oyuncuya kulübe yolu göründü

Süper Lig’de Kayserispor’u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Slavia Prag’a karşı deplasmanda oynayacak. Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho kadroda değişime hazırlanıyor.
Sarı lacivertlilerde Fred’in yedek kulübesine çekilerek yerine İsmail Yüksek’in oynaması bekleniyor. Öte yandan Mert Müldür’ün sol bekte oynayacağı öğrenilirken Szymanski'nin ise ilk 11’de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı lacivertlilerde Livakovic, Osayi Samuel, Ambrabat ve Tadic’in forma giymesinin garanti olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe’de Kayserispor karşısında yıldızı parlayan Oğuz Aydın ile birlikte Kostic, UEFA listesinde yer almadığı için Çek Cumhuriyeti’ndeki deplasmanda forma giyemeyecek.