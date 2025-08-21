Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu yorumu: 'Sürpriz olmadı, büyük ihtimalle...'

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Benfica maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu. Mourinho, "Kerem'in oynaması benim için sürpriz olmadı. Büyük ihtimalle rövanşta da onu oynarken göreceğiz." dedi.

Şampiyonlar Ligi Play Off Turu'nda golsüz eşitlikle sona eren Fenerbahçe-Benfica maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam Kerem Aktükroğlu'nun oynamasının kendisini şaşırtmadığını ve rövanşta da oynamasını beklediğini ifade etti.

Mourinho Kerem Aktürkoğlu ile ilgili "Benfica sportif bir karar aldı ve onu oynattı. Çok büyük paralara satabilirdi ama Bruno onun oynamasını istedi. Benim için Kerem'in oynaması sürpriz olmadı. Büyük ihtimalle Luz'da da onu oynarken göreceğiz." ifadelerini kullandı.

