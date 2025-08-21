Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu yorumu: 'Sürpriz olmadı, büyük ihtimalle...'

Şampiyonlar Ligi Play Off Turu'nda golsüz eşitlikle sona eren Fenerbahçe-Benfica maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam Kerem Aktükroğlu'nun oynamasının kendisini şaşırtmadığını ve rövanşta da oynamasını beklediğini ifade etti.

Mourinho Kerem Aktürkoğlu ile ilgili "Benfica sportif bir karar aldı ve onu oynattı. Çok büyük paralara satabilirdi ama Bruno onun oynamasını istedi. Benim için Kerem'in oynaması sürpriz olmadı. Büyük ihtimalle Luz'da da onu oynarken göreceğiz." ifadelerini kullandı.