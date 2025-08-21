Mourinho'dan maç sonu flaş açıklama! 'Benfica beraberliği istedi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Benfica maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off Turu ilk maçında Benfica ile sahasında golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mourinho şunları söyledi:

Hiçbir fikrim yok rövanş maçı için çünkü şu andan itibaren Kocaliespor maçını düşünmeye başlayacağım. Benfica maçı ondan sonra.

İki takım için de zorlu bir maç oldu. Bir takım beraberliği istedi ve istediğini aldı. Bir takım kazanmak istedi ve istediğini alamadı.

Kırmızı karttan sonra, oyunun son bölümlerinde hız ve dinamizm katmamız lazımdı. İzleyiş açısından olmasa da üst seviye bir maç oldu."

