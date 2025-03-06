Mourinho’dan Okan Buruk’a olay sözler: Nasıl bu kadar alçalabildiler?

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Mourinho’dan Okan Buruk’a olay sözler: Nasıl bu kadar alçalabildiler?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho verdiği röportajda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a olay sözler söyledi. Portekizli teknik adam ırkçılık iddialarını sert bir dille yalanlayarak Buruk için “Ben onun seviyesine inemem” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sky Sports'a özel röportaj verdi. Mourinho'nun Galatasaray ve Okan Buruk sözleri dikkat çekti.

Galatasaray'ın kendisini ırkçılıkla suçlamasıyla ilgili konuşan Mourinho, "Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Benim Afrika ile Afrikalı insanlarla, Afrikalı oyuncularla ve Afrika hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu" ifadelerini kullandı.

Irkçı olmadığını yineleyen Portekizli teknik adam, "Herkes benim nasıl bir insan olduğumu biliyor. Herkes kötü özelliklerimi biliyor ama bu benim kötü özelliklerimden biri değil. En önemlisi ben kim olduğumu biliyorum ve ırkçılıkla suçlamak kötü bir seçimdi" şeklinde konuştu.

Mourinho ırkçılık suçlamasıyla ilgili son olarak "Sadece şunu düşündüm; nasıl bu kadar alçalabildiler?" dedi.

“ONUN SEVİYESİNE İNEMEM

Mourinho'ya "maymun gibi zıpladılar" sözü için pişman olup olmadığı da soruldu. Okan Buruk'u işaret eden deneyimli çalıştırıcı "Ben onun seviyesine inemem" ifadesini kullandı.

Söz konusu açıklamayla ilgili konuşmaya devam eden Mourinho, "Bazen kendime soruyorum; Neden yaptın bunu Jose? Neden o seviyeye düştün?" dedi ve "Sadece üzücüydü" sözlerini sarf etti.

Yaşanan süreçte birçok kişiden destek gördüğü için minnettar olduğunu söyleyen Mourinho, "Beni sevmeyen insanlardan bile destek gördüm. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle de eski oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar çok önemli bir sesti" dedi.

Aldığı 4 maçlık cezanın 2 maça indirilmesiyle ilgili de konuşan Portekizli teknik adam, "Dört maçlık men cezamın onaylandığı gün disiplin kurulu başkanının Galatasaray formasıyla kutlama yaparken fotoğrafı ortaya çıktı. Olayın boyutunu buradan anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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