Mourinho'dan Orkun Kökçü için şok sözler!

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Mourinho'dan Orkun Kökçü için şok sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'a transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü için açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamın sözleri, Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Portekiz'de Canal 11'e verdiği röportajın kısa bir bölümü yayınlandı. Portekizli teknik adam, röportajında Beşiktaş'ın Benfica'dan yeni transferi Orkun Kökçü ile ilgili açıklama yaptı.

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MOURINHO'DAN FLAŞ ORKUN KÖKÇÜ SÖZLERİ

Jose Mourinho'ya Portekiz'den transfer yapma olasılığı soruldu. Mourinho bu soruya "İç piyasanın farkındayım ama gerçeklerin de farkındayım! Portekiz'de büyük hedefleri olan genç bir oyuncu için Türkiye'nin favori bir pazar olduğunu düşünmüyorum. Ama Orkun Kökçü evine gidiyor. Evine gidiyor, erken ayrılıyor, iyi kazanıyor ve artık Bruno Lage'i rahatsız etmeyecek." sözleriyle yanıt verdi.

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