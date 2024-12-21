Mourinho'dan oyuncularına sert eleştiri!

Süper Lig’in 17. Haftasında Eyüpspor’a konuk olan Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, sert eleştirilerde bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın sözleri:

"Felaket bir maçtı. Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa. Maçın kalitesi çok kötüydü. Teknik hata çoktu. Benim için zayıf ve düşük kalitede bir maçtı. Maçın düşük kalitede olmasından değil takımımdan sorumluyum. Takımım kötü performans sergiledi. Topu tutmak, çevirmek zordu. Oyun kurmada hata yaptık. İkinci yarıda daha iyiydik. Net demesem de pozisyonlara girdik. Top kayıplarıyla rakibe kontratak şansı yakaladı. Benim adıma zayıf bir maçtı, takımım adına kötü bir performanstı."

“OYUNCULAR DAHA FAZLASINI VERMELİ”

"Şimdi birkaç günlük izin olacak. Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız. Ben oyuncularımdan pragmatik olmasını bekliyorum. Matematik kaçıncı olduğunuzu belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncular daha fazlasını vermeli. Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi. Zor."

“ADAPTE OLMALARI GEREKİYOR”

"Oyuncular uzun süredir burada, adapte olmaları gerekiyor. Yenilerin de bu duruma adapte olmaları gerekiyor. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları veriyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Ekibimizin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz oyuncularınızdan derseniz, bunu bekliyorum."

“APTALCA HATALAR YAPTIK”

"Her şeyden önce kendi takımım hakkında konuşmak isterim; iyi oynamadık, zayıf performans gösterdik, bireysel anlamda çok hata yaptık. Bu kolektlif oyunumuzu da etkiledi. Aptalca hatalar yaptık, bunları yapan benim takımımdı.

“HAKEM İÇİN MAÇ KARMAŞIKLAŞTI”

Maç zayıftı ama ne kadar oynandı? Devre arası koridorda olanlardan sonra hakem için maç karmaşıklaştı.

“BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM”

Bize verilmeyen penaltılar, başka takıma verilirdi. Ben Portekiz'de, İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de çalıştım ama böylesini hiç görmedim. Penaltılar verilmiş olsa kazanırdık ama yaptığımız aptalca hatalarla kaybedebilirdik de...”

“OYUNCULARIM MAÇ İÇİNDE BİLMİYORDU”

Taçtan ofsayt olmaz, bunu herkes bilir ama sanki oyuncularım maç içinde bilmiyordu. Maç zayıftı, hakem de zayıftı. Güzel bir maç olmadı.