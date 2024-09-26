Mourinho'dan oyuncularına sitem: Dalga geçemezsiniz

UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçında Union SG’yi 2-1 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho maç sonu açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARI OYNADIĞIMIZ OYUNU BEĞENDİM"

İkinci oynadıkları oyundan memnun kalan Mourinho, "Bugün en önemli şey 3 puandı. Bu yeni formatta kaç puan almak gerek, bilemiyorsunuz. Yapılacak en iyi şey puanları toplamak. İlk yarı iyi başlayamadık, ikinci yarıya daha iyi başladık. Baskı yaptık, top kazandık. İkinci yarı oynadığımız oyunu beğendim" dedi.

"FUTBOLDA DALGA GEÇEMEZSİNİZ"

Son anlarda yaşananlar dolayısıyla oyuncularına kızan Portekizli teknik adam, "2-0'dan sonra şunu söyleyeyim; futbolda dalga geçemezsiniz, geçerseniz futbol size ihanet etmez. Her takım savaşmaya devam eder. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk. 2-1'den sonra takım, oyunu kontrol altında tuttu. Edin topu tutmayı becerdi. Son 5 dakikada oyunu tuttuk. Futbolda dalga geçemezsiniz" sözlerini sarf etti.

"İKİMİZİN DE DAHA FAZLA BEYAZ SAÇI VAR"

Tugay Kerimoğlu hakkında da konuşan Mourinho, "Tugay harika bir oyuncu. Aşağı yukarı aynı zamanlarda İngiltere'ye gittik. Güzel zamanlardı ama zaman uçup gidiyor. İkimizin de daha fazla beyaz saçı var. Çok iyi oyuncuydu ama bir o kadar iyi insandı. Gönül verdiği renklerden bağımsız olarak onu bir gün ziyaretime davet ediyorum" ifadelerini kullandı.