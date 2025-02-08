Mourinho’dan Saint Maximin’e uyarı: Transferi son anda iptal olmuştu

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Mourinho’dan Saint Maximin’e uyarı: Transferi son anda iptal olmuştu

Napoli’ye transferi son anda iptal olan Saint Maximin Fenerbahçe’de kaldı. Teknik Direktör Mourinho, Fransız kanat oyuncusu ile görüşerek uyarılar yaptı.

Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Saint Maximin’in beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle takımdan ayrılması bekleniyordu. Fransız kanat oyuncusunun Napoli’ye transferi son anda iptal olmuştu. Transferin son gününde gerçekleşmesi beklenen transfer, Saint Maximin’in bonservisini elinde bulunduran Al Ahli’nin evrakları geç göndermesi nedeniyle Napoli transferden vazgeçti.

TARAFTARA MESAJ VERDİ

Transferi son anda iptal olan Fransız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe taraftarlarına seslendi. Yıldız futbolcu paylaşımında, "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım" ifadelerini kullandı.

MOURİNHO’DAN UYARI GELDİ

Öte yandan tecrübeli oyuncu transferin iptal olması sonrası Teknik Direktör Mourinho ile görüştü. Portekizli teknik adam oyuncusuna verdiği mesajda transfer döneminin artık geride kaldığının altını çizerek sezonun geri kalanına konsantre olması gerektiğinin altını çizdi.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Saint Maximin 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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