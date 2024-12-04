Mourinho’dan Samet Akaydın için karar çıktı

Fenerbahçe'nin evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği Trendyol Süper Lig 14. hafta müsabakasında Jose Mourinho stoper tandeminde Rodrigo Becao'nun yanında Samet Akaydın'a forma verdi.

Böylece milli stoper bu sezon üst üste 4. kez ilk 11'de kendine yer bulmuş oldu. Savunma bölgesinde birçok oyuncunun sakat veya cezalı olması sebebiyle ilk olarak Sivasspor maçında görev bulan Samet Akaydın sonrasında Kayserispor, Slavia Prag ve Gaziantep FK karşılaşmalarında da ilk 11'deki yerini korumaya devam etti.

JOSE MOURINHO'NUN GÖZÜNE GİRDİ

Öte yandan Samet Akaydın bu 4 maç süresince gösterdiği performansla teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözüne girmeyi başardı.Tecrübeli teknik adam ilerleyen süreçte de stoper bölgesinde Samet Akaydın'ı kullanmanın planlarını yapıyor.

Bu durumda, sakatlıktan dönme sürecindeki Çağlar Söyüncü'nün iyileştikten sonra yedek kulübesinde kalması bekleniyor. Ligde 32 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 35 puana sahip lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 puanla 15. sırada yer alıyor.