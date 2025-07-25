Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi mesajı: 'Aferin çocuklar'

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Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi mesajı: 'Aferin çocuklar'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertlilerin Portekiz kampının sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Portekiz'deki sezon öncesi kampını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şampiyonlar Ligi öne elemesinden Feyenoord ile yapılacak maçlara değinen Portekizli teknik adam paylaştığı gönderide, "Sezon öncesi kampı sona erdi ve 'Aferin çocuklar!' demeliyim. Herkes harika bir iş çıkardı! Şampiyonlar Ligi maçına 11 gün kaldı!" ifadelerini kullandı.

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Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 5 Ağustos tarihinde Feyenoord'a konuk olacak.

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