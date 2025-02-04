Mourinho’dan Sanchez’in pozisyonuna ilginç yorum: Hentbol Dünya Kupası…

Süper Lig’de 22. hafta heyecanı dün oynanan Gaziantep FK-Galatasaray maçı ile sona erdi. Sarı kırmızılılar deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü.

Öte yandan Fenerbahçe ise bu hafta büyük tartışmalara neden olan maçta Çaykur Rizespor’u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.

Şampiyonluk yarışına devam eden 2 dev kulüp arasında söz düellosu bu hafta da devam ederken Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Portekizli teknik adam sosyal medya hesabından Galatasaraylı Davinson Sanchez’in bir pozisyonunu paylaştı. Mourinho, ironi içeren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."