Mourinho'dan sonra Solskjaer! Milli ziyaret

Kaynak: Haber Merkezi / AA
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Mourinho'dan sonra Solskjaer'i ziyaret etti.

2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde yeni sezondaki ilk kulüp ziyaretini dün Fenerbahçe'ye gerçekleştiren A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho ile baş başa toplantı yapmıştı.

montella-ziyaret-0000-689f64073e6bdd6d26b407c8.jpg

Portekizli teknik adamdan milli futbolcuların son durumlarıyla ilgili bilgi alan Montella bugün de Nevzat Demir Tesisleri'nin yolunu tuttu.

montella-ziyaret-0001-68a07420d95dc11fa42fb3b2.jpg

Siyah beyazlı takımın antrenmanını ziyaret eden İtalyan çalıştırıcı, futbolcularla bir süre sohbet etti. Montella Solskjaer ile bir araya gelerek Türk futbolunun güncel sorunlarını ve milli futbolcuların durumunu masaya yatırdı.

Ziyaretn ardından Solskjaer Montella'ya isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

