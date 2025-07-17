Mourinho'dan sürpriz! Forvetsiz 11

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'dan sürpriz! Forvetsiz 11

Fenerbahçe'nin Portimonense ile yapacağı hazırlık maçının kadrosunda Jhon Duran, En Nesyri ve Cenk Tosun yer almadı.

Fenerbahçe'nin Portekiz kampında Portimonense ile yapacağı maçın ilk 11'i belli oldu. Teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'e santrfor oyuncusu yazmadı.

Sarı lacivertlilerin 11'i şöyle: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Levent Mercan, Archie Brown, Fred, Ambrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın.

Yedek kulübesinde ise Livakovic, Engin Can, Tarık, Mimovic, Çağlar, Carlos, Yusuf, Yiğit, Bartuğ, Emirhan, Cengiz ve Çağrı yer aldı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Jhon Duran ile diğer santrforlar En Nesyri ve Cenk Tosun maç kadrosunda yer almadı.

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