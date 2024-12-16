Mourinho'dan taraftarları üzen açıklama: Sezonu kapattı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Jose Mourinho, acı haberi verdi.

BECAO SEZONU KAPATTI

Maçta yaşanan sakatlıklar için konuşan Portekizli teknik adam, Becao'nun sezonu kapattığını söyledi.

İşte Mourinho'nun açıklamaları:

"İkinci ve üçüncü gol değişikliklerden sonra geldi. Zor bir maç oldu. Dramatik bir maçtı. Baskıyı artırdığımız dönemde golü attık. daha sonrasında rakip oyunu sürekli durdurmaya ve tempoyu düşürmeye çalıştı. Özgüvenimizi yükseltmemize izin vermediler. Amacımız daha da baskılı oynamaktı. Yaptığımız hatadan golü yedik. Topu istediğimiz gibi çeviremedik. Değişiklikler birazcık dramatik oldu. Rakip çok vakit geçiriyordu. Kalecileri genç ama bu tarz vakit geçirmeleri çok yaptı. Risk alarak değişiklikleri erken yaptık. Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. 10'a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Müldür stoper oynadı. Takımdan iyi oyun beklemedik. Çok fazla baskı, gerginlik ve üzüntü içeren bir maçtı. En önemlisi galip gelmekti. Bu galibiyeti çok iyi bir arkadaşıma, Samet Akaydin'e armağan ediyorum."