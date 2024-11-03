Mourinho’dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket. Sahanın ortasında yaptı

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Mourinho’dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket. Sahanın ortasında yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Trabzonspor taraftarlarını çıldırtan bir hareket yaptı. Portekizli teknik adamın sahanın ortasında yaptığı hareket sosyal medyada sert tepki çekti.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de teknik patron Jose Mourinho, karşılaşma öncesi yaptığı bir hamle ile adından söz ettirmeye devam etti.

Papara Park'taki mücadele öncesi futbolcularıyla saha ortasında kısa bir süre sohbet eden Jose Mourinho, eliyle olta hareketi yaptı. Kulüp görevlisi, İrfan Can Eğribayat ve İsmail Yüksek ile kısa süreli gülüşen Mourinho, ardından soyunma odasına doğru hareketlendi.

Trabzonsporlu taraftarlar, yayıncı kuruluş ekranlarına yansıyan bu görüntü sonrası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bordo Mavili ekibe gönül veren futbolseverler, attıkları tweetler ile Portekizli futbol adamına tepki gösterdi.

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Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı oldukça olaylı geçerken Sarı Lacivertli ekibin kalecilerinden İrfan Can Eğribayat, yedek kulübesinde Bordo Mavili ekip taraftarlarına dönerek "olta atma" hareketini yapmıştı. Kendisine tepki gösteren Trabzonsporlu taraftarlara gülerek karşılık veren İrfan Can, PFDK tarafından 1 maç men cezası almıştı.

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