Mourinho’dan transfer çıkışı: “Liste olduğunu sanmıyorum”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesinde Portekiz basınına yaptığı transfer açıklamalarıyla gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile rövanş maçına çıkacak Fenerbahçe’de Jose Mourinho, Portekiz basınına yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

“LİSTE OLDUĞUNU SANMIYORUM”

A Bola’ya konuşan Mourinho, Geny Catamo iddialarına değinerek, “Geny Catamo’nun Fenerbahçe’nin listesinde olduğunu sanmıyorum. Açıkçası bir liste olduğunu da sanmıyorum” dedi.

“YENİ TRANSFER BEKLEMİYORUM”

Tecrübeli teknik adam, bundan sonraki süreçte transfer beklemediğini şu sözlerle vurguladı:

“Normalde transfer piyasası bir hedefe ulaşmak içindir. Hedefe ulaştıktan sonra birini transfer etmek mantıksız olur.”

