Mourinho'dan transfer dönemi değerlendirmesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'dan transfer dönemi değerlendirmesi

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho geriden kalan transfer dönemi ve milli ara hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig’in 5. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa’ya konuk olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho maç önü açıklamalarda bulundu.

"KULÜBÜMÜZ ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARTTI"

Yaz transfer döneminin bitmesi ile bir değerlendirme yapan Portekizli teknik adam, "Kulübümüz çok iyi bir iş çıkarttı. İyi ve dengeli bir kadromuz, her pozisyonda opsiyonlarımız var" dedi.

"BİZİM İÇİN KOLAY OLMADI"

Uluslar Ligi için verilen milli ara hakkında konuşan Jose Mourinho, "Bizler için kolay olmadı, elimizde sadece 8-9 oyuncu vardı milli takımlara gitmeyen. Hiçbir zaman kolay olmaz milli aralar. Perşembe gününden itibaren tam takım olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Tam kadro olarak sadece birkaç gün çalışabildik" sözlerini sarf etti.

Son Haberler
Fenerbahçe Kasımpaşa'da hata yapmadı
Fenerbahçe Kasımpaşa'da hata yapmadı
Derbide ilk 11'ler belli oldu
Derbide ilk 11'ler belli oldu
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde deprem (15 Eylül 2024)
Malatya’da deprem
Ankara’da iş yerinde çıkan yangın binayı kullanılamaz hale getirdi
Çıkan yangın binanı kullanılamaz hale getirdi
Yaralanan işçi patlamayı böyle anlattı: Üstümüzde kıyafet kalmadı ayakkabılarımız uçtu
Yaralanan işçi patlamayı böyle anlattı: Üstümüzde kıyafet kalmadı ayakkabılarımız uçtu