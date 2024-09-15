Mourinho'dan transfer dönemi değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 5. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa’ya konuk olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho maç önü açıklamalarda bulundu.

"KULÜBÜMÜZ ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARTTI"

Yaz transfer döneminin bitmesi ile bir değerlendirme yapan Portekizli teknik adam, "Kulübümüz çok iyi bir iş çıkarttı. İyi ve dengeli bir kadromuz, her pozisyonda opsiyonlarımız var" dedi.

"BİZİM İÇİN KOLAY OLMADI"

Uluslar Ligi için verilen milli ara hakkında konuşan Jose Mourinho, "Bizler için kolay olmadı, elimizde sadece 8-9 oyuncu vardı milli takımlara gitmeyen. Hiçbir zaman kolay olmaz milli aralar. Perşembe gününden itibaren tam takım olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Tam kadro olarak sadece birkaç gün çalışabildik" sözlerini sarf etti.