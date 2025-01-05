Mourinho'dan zehir zemberek sözler. Puan farkı oynanan oyundan mı kaynaklı?

Trendyol Süper Lig'de 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 2-1'lik skorla geçti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor'u yendikleri maçın ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe zor da olsa kazanmasını bildi. 90'da penaltı kaçtı

“OYNADIĞIMIZ 'TOKSİK' LİGİ BİLİYORUZ”

Hakem kararlarını eleştiren Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Rakibin renkleri farklı olsaydı 8 kişi kalabilirlerdi. Oynadığımız 'toksik' ligi biliyoruz. Bize karşı nasıl, rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Eyüp ve bu maçta 5 kırmızı olmalıydı. Durum bu. Oyuncularımız da rakiplerimiz de bunu biliyorlar. Yolumuza devam etmeliyiz.

"GERÇEĞİ KONUŞUN!"

Galatasaray ile aralarındaki 8 puan farka değinen Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan mı kaynaklı? Gerçeği konuşun. Bana sormayın!