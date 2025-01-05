Mourinho'dan zehir zemberek sözler. Puan farkı oynanan oyundan mı kaynaklı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'dan zehir zemberek sözler. Puan farkı oynanan oyundan mı kaynaklı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki puan farkına değinen tecrübeli teknik adam "Puan farkı oynanan futboldan mı kaynaklı? Gerçeği konuşun" dedi.

Trendyol Süper Lig'de 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 2-1'lik skorla geçti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor'u yendikleri maçın ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe zor da olsa kazanmasını bildi. 90'da penaltı kaçtıFenerbahçe zor da olsa kazanmasını bildi. 90'da penaltı kaçtı

“OYNADIĞIMIZ 'TOKSİK' LİGİ BİLİYORUZ”

Hakem kararlarını eleştiren Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Rakibin renkleri farklı olsaydı 8 kişi kalabilirlerdi. Oynadığımız 'toksik' ligi biliyoruz. Bize karşı nasıl, rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Eyüp ve bu maçta 5 kırmızı olmalıydı. Durum bu. Oyuncularımız da rakiplerimiz de bunu biliyorlar. Yolumuza devam etmeliyiz.

"GERÇEĞİ KONUŞUN!"

Galatasaray ile aralarındaki 8 puan farka değinen Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan mı kaynaklı? Gerçeği konuşun. Bana sormayın!

Son Haberler
Müzik tutkunları Wildlands Festivali’nde buluştu!
Müzik tutkunları Wildlands Festivali’nde buluştu!
Malatya'da 63 yaşındaki şahıs aracında ölü bulundu
Malatya'da 63 yaşındaki şahıs aracında ölü bulundu
Jennifer Lopez ve Ralph Fiennes tekrar bir arada
Jennifer Lopez ve Ralph Fiennes tekrar bir arada
Ünlü yazar ve yönetmen Jeff Baena hayatını kaybetti
Ünlü yazar ve yönetmen Jeff Baena hayatını kaybetti
Romanya'da anketlerden Călin Georgescu önde çıktı
Romanya'da anketlerden Călin Georgescu önde çıktı