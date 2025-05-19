Mourinho'nın yapamadığını Sumudica yaptı

Romanya 1. Ligi Superliga’da şampiyonluğunu ilan eden FCSB, teknik direktör Marius Sumudica’dan övgü dolu sözler aldı. Rapid’in başında bulunan tecrübeli teknik adam, CFR Cluj maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında FCSB’nin şampiyonluk kutlamasını izlediğini ve bundan etkilendiğini söyledi. “Onlar çok iyi organize olmuş bir kulüp. Kutlamalarında düğün havası vardı” diyen Sumudica, saha dışındaki birlikteliğin saha içi başarının temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

“BİRLİK BAŞARI GETİRİYOR”

FCSB’nin sezon boyunca sergilediği istikrarlı yapıyı öven Sumudica, “Kulüp içinde tek bir lider var ve herkes bu yapıya uyum sağlamış. Teknik ekipten destek personeline kadar herkes aynı hedef için çalışıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, FCSB’nin kutlamalarında herkesin birlikte sevindiğine dikkat çekerek, bunun kulüp kültürünün bir göstergesi olduğunu belirtti.

DİĞER TAKIMLARA YATIRIM UYARISI

Rapid ile Avrupa kupalarına katılma hedefinden uzak kalan Sumudica, Romanya futbolunun genel durumu hakkında da konuştu. “FCSB gibi takımlar, Avrupa’da da istikrarlı galibiyetler alıyorsa bu tesadüf değildir. Bu seviyeye ulaşmak için diğer kulüplerin de ciddi yatırımlar yapması gerekiyor” dedi. Sumudica, FCSB’nin başarılarının sadece şansa değil, uzun süreli planlamaya ve doğru yapılanmaya dayandığını dile getirdi.

"HAK ETTİLER"

FCSB, bu sezon Avrupa kupalarına doğrudan katılacak ekiplerden biri oldu. Sezon boyunca gösterdikleri performansla hem taraftarın hem de rakip teknik adamların takdirini topladılar. Sumudica’nın sözleri, sadece bir rakibe değil, bir kulüp modeline duyulan saygıyı da ortaya koyuyor. “Benim FCSB ile özel bir yakınlığım yok ama onları yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıyı sonuna kadar hak ettiler” diyerek sözlerini tamamladı.