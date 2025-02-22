Mourinho’nun Anderlecht maçında neden rotasyon yapmadığı ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, 3-0 ve 2-2'lik skorlarla Anderlecht'i eledi. Sarı-lacivertlilerin büyük avantajla çıktığı rövanş maçında Jose Mourinho'nun rotasyonu tercih etmemesi dikkat çekmişti.
Jose Mourinho'nun bu kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, Mourinho tamamen Galatasaray derbisini düşünerek Anderlecht maçında rotasyona gitmedi.
Rotasyon yapmanın derbi öncesinde takımın ritmini etkileyebileceğini düşünen Portekizli teknik adam, Anderlecht karşılaşmasına ideal 11'le çıktı.
Anderlecht karşısında rotasyona gitmeyen Mourinho'nun Anderlecht maçında derbinin hazırlığını da yaptığı belirtildi.