Mourinho'nun ayrılığı soyunma odasını gözyaşlarına boğdu

Roman Abramovich’in kulübü 2003’te satın almasının ardından 2004 yazında Porto’dan gelen Jose Mourinho, kendisini “özel biri” olarak tanıtmış ve kısa sürede Chelsea tarihine damga vurmuştu. İki Premier Lig, iki Lig Kupası ve bir FA Kupası kazanmasına rağmen 2007’de kulüp içi dengeler değişti.

"MOURINHO BİZİ 'KUTSAL ÜÇLÜ' OLARAK TANIMLARDI"

Peter Kenyon, Telegraph Sport’a verdiği röportajda Mourinho’nun kulüp içinde kendisi ve Abramovich’le oluşturduğu “Kutsal Üçlü”ye Avram Grant’ın katılmasıyla ilişkilerin bozulduğunu ifade ederek, “Jose bizi ‘Kutsal Üçlü’ olarak tanımlardı. Hepimiz rolümüzü bilirdik. Ama dördüncü bir kişi eklendiğinde dinamik değişti. Bu, Jose ile Roman arasında mesafe yarattı.” dedi.

"ANLAŞMAYI HIZLICA TAMAMLADIK"

Kenyon, Mourinho’nun ayrılışının çok ani gerçekleştiğini belirterek, “Bir film galasına gitmeden önce Jose ile buluştum. İçeri girdi ve bana ‘Pete, beni kulüpten çıkarabilir misin?’ dedi. O anda çok açıktı, gitmek istiyordu. Aynı zamanda Roman da ayrılmasını istiyordu. Anlaşmayı hızlıca tamamladık” diye konuştu.

"İKİ OYUNCU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"

Mourinho’nun gidişi sonrası Avram Grant göreve getirildi. Kenyon, oyuncuların bu değişimden büyük rahatsızlık duyduğunu şöyle aktardı:

“Bu yaptığım en zor konuşmalardan biriydi. Oyunculara Jose’nin gittiğini ve Avram’ın devraldığını söyledim. O an adeta herkesin morali çöktü. İki oyuncu gözyaşlarına boğuldu, bu çok nadir görülen bir şeydi. Bir balon patlamış gibiydi.”

"MOURINHO OLSAYDI KAZANIRDIK"

Grant yönetiminde Chelsea, Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselse de Kenyon, “O başarı takımla ilgiliydi, Avram’la değil. Jose görevde kalsaydı 2008’de finali kesinlikle kazanırdık” ifadelerini kullandı.