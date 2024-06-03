Mourinho'nun başına gelecekleri açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'nun başına gelecekleri açıkladı

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili ilginç bir kehanette bulundu.

Süper Lig’de sezonu 99 puanla Galatasaray’ın arkasında 2. sırada bitiren Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

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MOURINHO İMZAYI ATTI

8-9 Haziran’da gerçekleşecek seçimi düşünen Ali Koç elini hızlı tutarak rakibi Aziz Yıldırım’ın vaadi olan Jose Mourinho’yu takımın başına getirdi.

Ülker Stadyumu’nda on binlerce taraftarın önünde imzayı atan Portekizli teknik direktör görevine resmen başladı.

Mourinho’nun gelişi sarı-lacivertli camiada şimdiden şampiyon havası yaratırken ünlü yorumcu Ahmet Çakar’dan flaş bir açıklama geldi.

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"YA EFSANE OLUR YA YOLLARIZ"

Tatil yapmak için yazlığında bulunduğu sırada Aydın Baylan’a konuşan Çakar Mourinho’nun gelecek sezonki performansı için “Mourinho ya efsane olur ya zil takıp yollarız” dedi.

"YA FENERBAHÇE YA GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR"

Ahmet Çakar gelecek sezon kimin şampiyon olacağı ile ilgili ise “ya Fenerbahçe ya Galatasaray şampiyon olur Beşiktaş hikaye” sözlerini kullandı.

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