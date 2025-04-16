Mourinho’nun biletini kestiği ilk oyuncu ortaya çıktı

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Mourinho’nun biletini kestiği ilk oyuncu ortaya çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeye devam ederken önümüzdeki sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Teknik Direktör Mourinho’nun kadro planlamasında flaş bir karar aldığı ortaya çıktı. Buna göre Portekizli teknik adamın biletini kestiği ilk oyuncu belli oldu.

Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezon için planlamalarını yapıyor.

Sarı-lacivertlilerde bu planlama doğrultusunda takımdan ayrılması beklenen ilk isimlerden biri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan 30 yaşındaki stoper, Mourinho'nun sisteminde kendine yer bulamadı.

Djiku'nun menajeri aracılığıyla kulüp aradığı ve Rennes ile Marsilya'nın futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Djiku, Fenerbahçe forması altında 71 maça çıktı. Ganalı stoper bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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