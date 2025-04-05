Savcılık, Mourinho hakkında verdiği kararı açıkladı. 'Maymun gibi zıpladılar' demişti! Irkçılıkla suçlanıyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Jose Mourinho’nun “Maymun gibi zıpladılar” sözleri olay yarattı. Galatasaray’ın ırkçılık suçlamasıyla yaptığı şikâyet, savcılık tarafından takipsizlikle sonuçlandı.

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, saha içindeki rekabetin ötesine taşındı. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Galatasaray taraftarları için kullandığı “Maymun gibi zıpladılar” ifadesi gündemi sarsmıştı.

Portekizli teknik adamın bu çıkışı, sarı-kırmızılı camiada büyük tepki topladı. Galatasaray Kulübü, sözlerin ırkçı bir ima taşıdığını öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, yapılan inceleme sonucunda Mourinho’nun ifadelerinde suç unsuru bulunmadığına hükmetti. Kararda, kovuşturmaya yer olmadığı belirtilerek şikâyet takipsizlikle sonuçlandı. Fenerbahçe cephesi, kararı memnuniyetle karşılarken, Galatasaray taraftarları sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Mourinho ise konuyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapmadı.

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Olay, Türk futbolunda teknik direktörlerin maç sonrası demeçlerinin ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Derbinin ardından başlayan tartışmalar, iki kulüp arasındaki gerilimi artırırken, Mourinho’nun renkli kişiliği yine dikkatleri üzerine çekti.

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Savcılığın verdiği karar, hukuki süreci noktalasa da, bu sözlerin taraftarlar arasındaki rekabeti körüklemeye devam edeceği öngörülüyor. Türk futbol kamuoyu, ilerleyen haftalarda bu olayın etkilerini konuşmayı sürdürecek gibi görünüyor.

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