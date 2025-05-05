Mourinho'nun derbi açıklamaları Belçika'da gündem oldu

Trendyol Süper Ligi'nin 34. haftası futbol severlerin merakla beklediği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne oldu. Maçın 44. dakikasında milli oyuncu Mert Müldür'ün hatalı geri pasında topla buluşan Gedson Fernandes, Beşiktaş'ı öne geçiren gole imzasını attı.

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Fenerbahçe'nin evinde aldığı Kayserispor yenilgisinden sonra mücizelere kalan şampiyonluk şansını devam ettirmek için "mutlak galibiyet" parolasıyla çıktığı maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

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Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, ligte kimin şampiyon olacağının sene başından zaten belli olduğundan, hakemlerin kendilerine karşı haksızlıklarda bulunduğundan bahsedince hem futbol otoritelerinden hem de kendi taraftarından tepki gördü.

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Belçika'da yayın yapan Walfott adlı internet gazetesi de Mourinho'nun derbi sonrası yaptığı açıklamalara yer verdi. Scott Crabbé ve Brandon Morren imzası taşıyan haber "Neyse ki Belçika'da Çalışmıyor: José Moruinho'dan Pahalıya Mal Olabilecek Espri " başlığı ile okuyucuyla paylaşıldı.

Haberde "Avrupa arenasında Union Saint-Gilloise ve Anderlecht’in kabusu olan Fenerbahçe"nin ligde hayal kırıklığı yaşadığından bahsedildikten sonra Portekizli teknik adamın derbi sonrası açıklamaları hakkında "Alışıldığı üzere, José Mourinho oyuncularının performansını arka planda bırakmak için yine dikkat çekici açıklamalara başvurdu" denilmesi dikkat çekti.

Mourinho'nun "Bugün maçı kazanmak isteyen tek bir takım vardı" sözlerininin alıntılandıktan sonra "hakemlere yönelik yeni bir tirada geçti" denildi.

Fenerbahçe teknik direktörünün açıklamalarına yer verilen haberin sonunda yer verilen "Pro League’de olsaydı, disiplin kurulu çoktan devreye girmiş olurdu" ifadeleri gözleri TFF'ye çevirdi.