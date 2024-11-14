Mourinho’nun eski öğrencisi itiraf etti: Kalması için yalvardım

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Marco Materazzi, Inter'de forma giyerken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı.

2001-2011 yılları arasında Inter'de forma giyen Materazzi, Mourinho'nun İtalyan takımını çalıştırdığı dönemde iki kez Serie A, birer defa da Şampiyonlar Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

51 yaşındaki eski futbolcu, Italian Football Podcast'e verdiği röportajda Portekizli teknik adamla çalıştığı iki yılın kendisi için çok özel bir dönem olduğunu söyledi.

Marco Materazzi, 2010 yılında Inter'e veda eden Mourinho'ya kalması için yalvardığını açıkladı. Materazzi o dönem başarılı çalıştırıcıyla yaptığı konuşmayı şu sözlerle anlattı:

"2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra aramızdan ayrıldığı için ona sarıldım. Eğer kalsaydı 2011'de de başarılar kazanacağımıza emindim ama o Inter'den ayrılmaya karar verdi. Bayern Münih'le oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden iki hafta önce kalması için ofisine gittim. Ama gözümün içine hiç bakmadı, bu yüzden her şeyi anladım."

Mourinho, 2010 yılında Inter’den ayrıldıktan sonra Real Madrid’e gitmişti.