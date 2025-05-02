Mourinho’nun geleceği 5 maça bağlı: Sezon sonu her şey değişebilir

Sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Süper Lig’de Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşen sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’ne son 16’da veda ederken, Türkiye Kupası’nda ise ezeli rakibi Galatasaray’a çeyrek finalde elendi.

Oynanan futbol ve alınan sonuçlar taraftarları memnun etmezken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son yaptığı açıklamada önümüzdeki sezon yola Mourinho ile devam edeceklerini belirtti.

Ancak gelen son haberler bu durumun değişebileceğini ortaya koydu. Buna göre Fenerbahçe’nin önümüzdeki 5 maçı Portekizli teknik adamın geleceğini belirleyecek. Başta Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi olmak üzere kalan maçlarda Galatasaray ile puan farkının artması durumunda Portekizli teknik adamın durumu yeniden değerlendirilecek. Sezon sonunda puan farkının açılması durumunda Mourinho ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

İLK DERBİ GALİBİYETİNİ İSTİYOR

Pazar günü Beşiktaş’ı konuk edecek Fenerbahçe kalan haftalarda ise Başakşehir, Eyüpspor, Hatayspor ve Konyaspor ile karşılaşacak.

Portekizli teknik adam özellikle Beşiktaş’ı kendi sahasında mağlup ederek Fenerbahçe’nin başında ilk derbi galibiyetini almak istiyor. Sarı lacivertliler, ligin ilk yarısındaki maçta Beşiktaş’a deplasmanda tek golle mağlup olmuştu. Fenerbahçe ayrıca Mourinho yönetiminde Galatasaray’a karşı Süper Lig’de oynadığı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken Türkiye Kupası’nda ise çeyrek finalde mağlup olarak elenmişti.