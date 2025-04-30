Mourinho’nun geleceğini eski öğrencisi açıkladı

Fenerbahçe’nin başına sezon başına büyük umutlarla gelen Mourinho, şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalması nedeniyle hayal kırıklığına neden oldu. Sarı lacivertlilerde şampiyonluğun neredeyse kaybedilmesinin faturası Portekizli teknik adama kesilirken yönetim ise Mourinho ile yola devam edileceğinin altını çizdi.

Portekizli teknik adamın geleceği merak konusu olurken çarpıcı bir açıklama geldi. Mourinho’nun Chelsea döneminde birlikte çalıştığı Joe Cole, Portekizli teknik adamın Premier Lig’e dönmesini bekliyor.

TNT Spor'a konuşan Joe Cole, "Jose Mourinho'nun hala Avrupa futboluna çok şey katabileceğini düşünüyorum. Onun bir teknik direktör olarak dahi olduğunu düşünüyorum. Hala potansiyeli var. Onu tekrar Premier Lig'de görmek isterim çünkü gişe rekorları kırıyor. Bir şey kazanmak istiyorsan, gitmen gereken adam Mourinho." dedi.



"YENİDEN PREMIER LİG'DE GÖRECEĞİZ"



Joe Cole, "Onu yüzde 100 yeniden Premier Lig'de göreceğimizi düşünüyorum. İngiltere'yi ve Londra'yı seviyor. Hikaye ortada. Hangi kulübe gelirse gelsin gerçek bir sıçrama yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.



Chelsea dönemindeki Mourinho'yu anlatan Joe Cole, "Her zaman bir oyuncu ve menajer ilişkimiz vardı. Bende daha fazlasını olduğunu düşündü ve benden her zaman daha fazlasını çıkardı. Ona bunun için teşekkür ediyorum. Onun döneminde en iyi futbolumu oynadım. Tüm büyük maçlarda beni seçmesi bana olan güvenini gösteriyordu" sözleriyle konuşmasını noktaladı.