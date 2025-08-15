Mourinho'nun gözden çıkardığı Brezilyalı yıldız için devreye girdiler!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Brezilyalı yıldıza talip çıktı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimi sezonun ara transfer döneminde Aston Villa'dan 11.4 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Diego Carlos ile yollarını ayırması bekleniyor.

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan 32 yaşındaki Brezilyalı stopere Ligue 1 ekibi Lille talip oldu.

diego-carlos.jpg

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lille, Diego Carlos transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti ve tecrübeli oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.

Fransız ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

