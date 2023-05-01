Mourinho'nun gözdesi devlerin radarında

Roma’da özellikle geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Avrupa’nın elit santrforları arasına ismini yazdıran ve Roma ile Konferans Ligi'ni kazanan Tammy Abraham’ın Manchester United, PSG ve Tottenham’dan yoğun bir ilgi gördüğü İtalyan basınında öne sürüldü.

ABRAHAM'I İZLEDİLER

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde Roma’nın Milan ile oynadığı son maçta hem Unitede hem de PSG gözlemcileri, Abraham’ı izledi. Manchester United yönetimi, Beşiktaş'tan devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst’un yerine Abraham’ı koymayı planlarken, PSG de yıldız oyuncunun Hugo Ekitike’nin yerine alacak.

Abraham, bu sezon 45 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.