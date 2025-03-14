Mourinho’nun hakeme öfkesi Avrupa’da manşet oldu

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Mourinho’nun hakeme öfkesi Avrupa’da manşet oldu

Fenerbahçe'nin Rangers’a penaltılarda elendiği UEFA Avrupa Ligi mücadelesi Avrupa’da gündem oldu. İskoç basını Mourinho’nun açıklamalarına dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a deplasmanda seri penaltı atışları sonrası elendiği maç, Ada basınında geniş yankı buldu. İskoç basını özellikle Mourinho'nun maç sonu açıklamalarına değindi. İngiliz basını ise Rangers kalecisi Butland’ın penaltı atışlarındaki kurtarışlarına dikkat çekti

Portekizli teknik adam maç sonrası yaptığı açıklamada "Bugün 3 penaltısı verilmeyen takım bizdik. Her şey çok garip. Bizim Şampiyonlar Ligi'nde de yer almamamız da şaşırtıcı. Lille maçında verilmeyen penaltılar... Bu maçta da lütfen beni fair play ile suçlamayın. Rangers taraftarları bile bana katılacaktır. Biz bu akşam en iyisiydik” ifadelerini kullandı.

İngiliz ve İskoç basınında maç sonrası çıkan bazı haberler şöyle:

The Guardian: Butland'ın penaltılardaki kahramanlığı Fenerbahçe'yi batırdı.

BBC: Jack Butland'ın penaltılarda gösterdiği kahramanlık Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdı.

SkySports: Ibrox'taki gergin gecede Rangers, Jack Butland'ın penaltı kahramanlığıyla Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Glasgow Times: Öfkeli Mourinho, Rangers yenilgisinin ardından hakemi ve VAR'ı yerden yere vurdu. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne penaltılarla veda etmesinin ardından hakem ve VAR yetkililerine yüklendi.

The Herald: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla elenmesinin ardından hakeme ve VAR görevlilerine ateş püskürdü. Tecrübeli menajer, Ibrox'ta oynanan penaltı atışlarından önceki 120 dakikada takımının üç penaltı kazanması gerektiğini savundu.

The Sun: Öfkeli Mourinho, Rangers maçı sonrası hakemlerin Fenerbahçe'nin 3 penaltısını vermediğini söyledi. Maç sırasında kart gören Portekizli, hakemi de "kibirli" olarak nitelendirdi.

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