Mourinho’nun hedefinde Barcelonalı oyuncu var

Fenerbahçe, ara transferde bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor. UEFA’ya listeyi veren sarı lacivertliler, lig yarışında daha etkili bir hücum performansı sergilemek için bir kanat oyuncusu daha transfer etmek istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun hedeflinde Barcelonalı oyuncu olduğu ortaya çıktı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe, Barcelona altyapısında yetişen Ansu Fati’yi istiyor. İspanyol devinde bir dönem yeteneği ile büyük ses getiren ancak sakatlıklar nedeniyle kariyeri düşüşe geçen oyuncunun Mourinho’nun takımında forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Gelecek sezonun kadrosunu yeniden yapılandırmayı hedefleyen Barcelona'nın, cazip bir teklif gelmesi halinde 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay vermesi bekleniyor.

Haberde, Fenerbahçe'nin ise Ansu'yu hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtilerek "İspanyol oyuncunun yeteneklerinin farkında olan Mourinho, takım değişikliğinin Ansu Fati'ye kaybettiği özgüveni geri kazandırıp, en iyi formunu yakalamasına olanak tanıyabileceğini düşünüyor." ifadelerine yer verildi.

Yetenekli futbolcunun, kariyerinin en önemli meydan okumalarından biriyle karşı karşıya olduğu ve Fenerbahçe'nin yakından izlediği oyuncunun geleceğinin yaz transfer döneminde belli olabileceği iddia edildi.

Bu sezon 8 maça çıkan Ansu Fati sadece 186 dakika sahada kalabildi ve takımına skor katkısı veremedi.