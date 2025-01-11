Mourinho’nun İngiltere’den gelen teklife ne tepki verdiği ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho’nun İngiltere’den gelen teklife ne tepki verdiği ortaya çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, İngiltere’den teklif aldı. Portekizli teknik adamın aldığı teklife karşı gösterdiği tavır ortaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho İngiltere’den teklif aldı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Portekizli teknik adama Premier Lig ekiplerinden Everton teklif götürdü. İngiliz ekibinin yeni sahibinin Sean Dyche’ın yerine Mourinho’yu takımda görmek istediği belirtiliyordu.

Gelen haberlere göre, Mourinho’nun İngiltere’den gelen teklife karşı tavrı ortaya çıktı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe’de 2 yıl kalmak istediğini belirterek teklifi reddetti.

Tecrübeli teknik adam daha önce yaptığı bir açıklamada yeniden Premier Lig’de çalışmak istediğini ifade etse de hiçbir zaman küme düşmeme mücadelesi veren bir takımda çalışmayacağının altını çizmişti.

Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun raporlarına göre transfer çalışmalarını yürüterek deneyimli teknik direktörle uzun vadeli düşündüğünü gösteriyor.

Son Haberler
Bilecik’te aranan firari yakalandı
Bilecik’te aranan firari yakalandı
Göçmen kuşların gizemli yön bulma yeteneği... Kuşların uzun mesafe göçlerinde yeni keşifler
Göçmen kuşların gizemli yön bulma yeteneği... Kuşların uzun mesafe göçlerinde yeni keşifler
Volkan Demirel'in istediği Fenerbahçeli!
Volkan Demirel'in istediği Fenerbahçeli!
Mourinho’nun İngiltere’den gelen teklife ne tepki verdiği ortaya çıktı
Mourinho’nun İngiltere’den gelen teklife ne tepki verdiği ortaya çıktı
Yaşamın kökenlerine dair yeni bir ipucu ortaya çıktı
Yaşamın kökenlerine dair yeni bir ipucu ortaya çıktı