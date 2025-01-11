Mourinho’nun İngiltere’den gelen teklife ne tepki verdiği ortaya çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho İngiltere’den teklif aldı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Portekizli teknik adama Premier Lig ekiplerinden Everton teklif götürdü. İngiliz ekibinin yeni sahibinin Sean Dyche’ın yerine Mourinho’yu takımda görmek istediği belirtiliyordu.

Gelen haberlere göre, Mourinho’nun İngiltere’den gelen teklife karşı tavrı ortaya çıktı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe’de 2 yıl kalmak istediğini belirterek teklifi reddetti.

Tecrübeli teknik adam daha önce yaptığı bir açıklamada yeniden Premier Lig’de çalışmak istediğini ifade etse de hiçbir zaman küme düşmeme mücadelesi veren bir takımda çalışmayacağının altını çizmişti.

Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun raporlarına göre transfer çalışmalarını yürüterek deneyimli teknik direktörle uzun vadeli düşündüğünü gösteriyor.