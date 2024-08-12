Mourinho'nun Okan Buruk sözleri gündem oldu. Canlı yayında flaş sözler

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun en kritik maçlarından birinde Lille ile karşı karşıya geliyor. Fransa deplasmanından 2-1 mağlubiyetle dönen sarı-lacivertliler, taraftarının önünde turu geçmeyi hedefliyor.

Mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basın toplantısı düzenledi. Lille karşılaşması ile ilgili konuşan Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da flaş bir gönderme yaptı.

Jose Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

“Ben şanslıydım, her zaman ülke puanı yüksek ülkelerde çalıştım. Bu sayede direkt Şampiyonlar Ligi’ne katılabiliyorsunuz. Bu durum, Türk takımlarının Avrupa maçlarında aldığı sonuçların bir yansıması. Tüm Türk takımları iyi mücadele etmeli ki, ülke puanı yükselsin.”

“Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kart görmeden sahaya 4 metre girebiliyor. Ancak ben 1 metre bile giremiyorum. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim. Üst seviyeye karşı oynayan takımlar iyi mücadele ediyor. Bu lig zorlu bir lig.”

“90 dakika içinde maçı kazanabiliriz, maç uzatmaya da gidebilir. Penaltılara çalıştık, bu yüzden antrenmandan kameraların çıkmasını istedim.”

“Takımın gelişmesi için en iyi oyuncularını kaybetmemesi gerekiyor. Ferdi’nin kalmasını istiyorum. Ferdi olağanüstü bir profesyonel, hep en iyisini veriyor. Sadece umarım kalır diyebilirim.”

“Eğer 6 gol yersek ama 7 tane de atarsak problem yok. 0-0 biterse eleniyoruz. Mutlaka gol atmamız gerekiyor. Rahat olup maçın keyfini çıkararak sonuca gitmeliyiz.”