Mourinho’nun Okan Buruk’un burnunu neden sıktığı ortaya çıktı

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Galatasaray’ın ezeli rakibini deplasmanda mağlup ettiği maça çıkan olaylar damgasını vurdu. Karşılaşmanın son bölümünde 2 takım oyuncuları arasındaki tansiyon yükselirken çıkan kavgayı polis ekipleri güçlükle sakinleştirebildi.

Öte yandan maçın bitimi sonrası saha içinde yaşanan bir olay hem Türkiye’de hem de Avrupa’da manşetleri süsledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıktı. Sahanın ortasında yaşanan olay sonrası Okan Buruk bir süre yerde kaldı.

Portekizli teknik adamın ciddi bir ceza alması beklenirken sosyal medyada sert tepkiler yükseldi.

Öte yandan sahanın ortasındaki olayla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda ‘burun sıkma’ olayının hemen öncesinde yaşananlar yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, saha ortasına gelerek maçı yöneten hakemlerle tokalaştı. O sırada Mourinho da hakemlerle kısa bir diyalog içindeydi. İki teknik adam hakemlerin yanından uzaklaşırken Buruk’un Mourinho’ya bir el hareketi yaparak bir şeyler söylediği görüldü. Sonrasında ise Mourinho, Okan Buruk’un arkasından geldi ve burnunu sıktı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.