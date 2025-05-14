Mourinho’nun prensi Beşiktaş yolunda: 41 milyon Euro ödenmişti

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş forvet transferi için Tammy Abraham'ı transfer listesinde aldı.

Bonservisinin bulunduğu Roma’nın sezon başında Milan’a kiraladığı 27 yaşındaki İngiliz golcüye Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in de onay verdiği öne sürüldü.

Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda kulüp rekor transfer bedeliyle İtalyan ekibine katılan Abraham için Roma, Chelsea’ye 41 milyon Euro ödemişti. Çizme’de bir türlü beklenen etkiyi yaratamayan 1.94’lük santrfor Mourinho’nun ayrılığının ardından gözden düşerek sezon başında Milan’a kiralandı.

Bu sezon 43 maçta 10 gol ve 7 asiste imza atan Abraham’ın Milan tarafından satın alma opsiyonu bulunmuyor. Roma’nın Artem Dovbyk’e sahip olması, Milan’ın ise Santiago Gimenez’i transfer etmesi nedeniyle Abraham’ın iki kulüpte de devam etme şansı zor gözüküyor.

Roma’nın İngiliz oyuncuyu bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmak istediği biliniyor. Beşiktaş, Roma’nın beklentilerinin makul olması halinde bu transfer için harekete geçecek.