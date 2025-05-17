Mourinho'nun prensi resmen imzaladı

Real Madrid, Juventus’tan Dean Huijsen’i resmen kadrosuna kattı. Bu transfer, José Mourinho’nun bir yıl önce İspanyol stoperle ilgili söylediklerini doğrularken, Juventus yönetiminin aldığı kararları yeniden tartışmaya açtı. 2024 Ocak ayında Frosinone ile kiralık anlaşmaya varan Juventus, son anda Mourinho’nun devreye girmesiyle Huijsen’i Roma’ya göndermek zorunda kaldı. Mourinho’nun oyuncuya attığı telefon ve Juventus maçında saha kenarında onu sarılarak karşılaması, Huijsen’in kararını etkileyen önemli detaylar arasında yer aldı.

JUVENTUS GENÇLİK PROJESİNDEN VAZGEÇTİ

Huijsen, yaz aylarında Juventus’a geri döndüğünde birçok kişi onun yeni yapılanmanın parçası olacağını düşünüyordu. Zira kulüp, genç oyuncularla yeni bir yol çizeceklerini açıklamıştı. Ancak ekonomik sorunlar nedeniyle altyapıdan çıkan bazı oyuncular satıldı. Huijsen de bu süreçte 11 milyon dolara Bournemouth’a transfer oldu. Juventus’un, Roma’yı tercih eden Huijsen’in menajerlik ekibiyle yaşadığı iletişim sorunları da bu ayrılıkta etkili oldu.

REAL MADRİD'DEN BÜYÜK YATIRIM

Bournemouth’ta gösterdiği performansla dikkat çeken Huijsen, hem kulübünde hem İspanya U21 Milli Takımı'nda ön plana çıktı. Real Madrid, bu gelişimi takip ederek oyuncuyu kadrosuna kattı. Juventus ise Huijsen’in satışından elde ettiği geliri, Chelsea’den Renato Veiga ve Newcastle’dan Lloyd Kelly’yi kiralamak için kullandı. Bournemouth Futbol Operasyonları Başkanı Tiago Pinto’nun, oyuncunun Roma döneminden tanıdığı Huijsen hakkında teknik direktör Simon Francis’e olumlu referans vermesi, transferin arka planındaki önemli bir faktör oldu. Francis, BBC Radio Solent’e verdiği demeçte, "Juventus, onu bu kadar ucuza bıraktığı için şimdi başını kaşıyor olabilir" dedi.