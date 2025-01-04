Mourinho’nun sadece 12 dakika şans verdiği oyuncuya İtalya’dan talip çıktı

Transferde birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, diğer yandan kadrodan ayrılacak isimler için çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği ve forma şansı vermediği Levent Mercan'a İtalya'dan talip çıktı.

İtalyan basınındaki haberlere göre; Serie A ekiplerinden Genoa, Levent Mercan'ı gündemine aldı ve Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen tecrübeli oyuncunun ismi Eyüpspor'la da anılmıştı.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda 12 dakika süre aldı.