Mourinho’nun sözleri ırkçı saldırı mı? Hukukçular açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Galatasaray derbisi sonrası basın toplantısındaki sözleri büyük tartışmalara neden oldu. Portekizli teknik adam Galatasaray yedek kulübesi için “Maymun gibi zıpladılar” dedi.

Sarı kırmızılılar, Mourinho’nun sözlerinin ırkçı saldırı olduğunu belirterek hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. Fenerbahçe cephesi ise Portekizli teknik adamın ırkçılık yapmadığını belirterek sarı kırmızılıların gündemi değiştirmeye çalıştığını vurguladı. TFF ise Portekizli teknik adamı basın toplantısındaki hareketleri nedeniyle PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu.

Hürriyet’te yer alan habere göre hukukçular Mourinho’nun sözlerinin ırkçılık olup olmadığını değerlendirdi. Hukukçular, son kararı TFF’nin vereceğini belirterek Galatasaray’ın UEFA ve FIFA’ya başvurma hakkının olmadığını vurguladı.

Hukukçuların konuyla ilgili görüşleri şöyle:

Emin Özkurt (CAS ve Euroleague Tahkim hakemi): Olaya hem sportif hem de adli yönünden bakmak gerekiyor. Aslında soru şu; Mourinho’nun bu konuşmaları 41. madde ile mi yargılanacak, 42. madde ile mi? Yani, hakaret mi, ayrımcılık mı? Hocanın ifadesi, bir kişiyi kapsayan değil, kulübede bulunanların itirazına yönelik... Burada bir benzetme yapıldı ve kabul edilemez. Ancak bunun bir hakaret olduğunu düşünüyorum. Mourinho’nun ifadesi, adil ve ölçülü bir karşılık bulmalı... Adli yargıda da 122 ve 125. maddede nefret, ayrımcılık ve hakaret konuları bulunuyor. Burada da bence nefret belli bir kişiye yönelik olmalı. Dolayısıyla burada da hakaret olduğunu düşünüyorum. Ancak futbol yargısıyla adli yargıdan farklı sonuçlar çıkabiliyor.

Şuna da değinmek gerekiyor, Galatasaray’ın kulüp olarak başvurma hakkı yok. Çünkü suçun mağduru gerçek kişiler. Ayrıca UEFA ve FIFA’ya başvuru da kabul edilemez. Oynanan maç Süper Lig’de, oynayan takımlar iki Türk ekibi... Bundan dolayı TFF talimatları geçerlidir. Zaten bu kurallar da FIFA ve UEFA’nın talimatlarıyla paralellik göstermektedir.

"IRKÇILIK OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Alpay Köse (Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı): Mourinho’nun açıklamalarının herhangi bir suç unsuru oluşturup oluşturmadığını değerlendirme yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu’ndadır. Eğer açıklamanın TFF disiplin talimatına göre ihlal teşkil ettiği düşünülürse, Fenerbahçe Teknik Direktörü disiplin kuruluna sevk edilir. Yani bu konu, UEFA veya FIFA alanı ve yetkisi dışındadır. Tabii eğer suç duyurusu olursa İstanbul savcılığı da soruşturma yürütebilir.

Açıklamada Galatasaray yedek kulübesinin yaptığı hareketlerin maymuna benzetildiği açık, ancak şahsi görüşüm bu benzetmenin ırkçılık olarak nitelenmeyeceği... Zira siyahi bir oyuncu hedef alınarak yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Ancak hakaret olarak değerlendirilmesi mümkün.

Mourinho’nun açıklamasının kesinlikle tasvip edilemez ve cezalandırılması gerektiği görüşündeyim.