Mourinho’nun sürpriz tercihinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Kaynak: Hürriyet
Mourinho’nun sürpriz tercihinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin deplasmanda Adana Demirspor’u 4-0 mağlup ettiği maçta Teknik Direktör Mourinho’nun sürpriz kadro tercihinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Sarı lacivertlileri saran hastalık nedeniyle Portekizli teknik adamın zorunlu rotasyona gittiği öğrenildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de son oynanan Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'de sürpriz tercihler yapmıştı.

Öte yandan Mourinho'nun rotasyonunun taktik gereği değil hastalık kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'de 6 futbolcu ve tercümanın Influenza A Virüsü kaptı.

Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve Szymanski ile tercüman Sinan Levi hastalığı şiddetli yaşadı. Maximin ve Sinan Levi, Adana'ya gidemedi.

Mert Müldür ise fedakarlık göstererek 90 dakika sahada kaldı. Dusan Tadic ve Osayi-Samuel ise vitamin takviyeleriyle ikinci yarıda görev yapabildi.

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