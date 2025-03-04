Mourinho’nun Vincic'e sözleri ortaya çıktı. 4 maçlık cezası 2’ye düşmüştü

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kalırken maçın ardından adeta demeç savaşları yaşanmıştı.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maçın hakemi Slavko Vincic'in odasına gittiği güvenlik kameralarından görülmüştü.

Bu kamera görüntülerinin hızlı bir şekilde kamuoyuna servis edilmesi de tartışma konusu olurken, Mourinho basın toplantısında Vincic'e ziyarette bulunarak tebrik ettiğini bizzat açıklamıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mourinho'nun Vincic'i ziyaretinde neler dediği ortaya çıktı.

Vincic'e yönelik övgü dolu ifadeler kullanan Mourinho'nun maçın 4. hakemi Kadir Sağlam'ı göstererek, "Bunlar korkak ve düzenbaz. Burada, Türkiye'de orman kanunları geçerli." dediği iddia edildi.

Kadir Sağlam'ın bu konuşmayı raporuna yazdığı ve Mourinho'nun PFDK'den 2 maç ceza aldığı belirtildi. Mourinho diğer 2 maçlık cezasını da "Maymun gibi zıpladılar" ifadelerinden dolayı almıştı. Daha sonra Tahkim Kurulu, 4 maçlık cezayı 2 maça indirdi.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Jose Mourinho derbiden sonra yaptığı açıklamada, "Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.