Mourinho'nun yüzüne gülüyordu. Arkasından demediğini bırakmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'nun yüzüne gülüyordu. Arkasından demediğini bırakmadı

Fransa'da bir yayına katılan Rio Ferdinand Jose Mourinho'yu sert bir dille eleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Lille’ye elenen Fenerbahçe’de Jose Mourinho’ya uzaklardan sert sözler geldi.

Efsane İngiliz futbolcu Rio Ferdinand Fransa’da katıldığı bir yayında Portekizli teknik adamı çok sert bir dille eleştirdi.

İşte o sözler:

"Lille karşısında Mourinho'nun neden artık Avrupa'da bir takıma teknik direktörlük yapamayacağını gördük. Hakemler hakkında endişelenmek yerine futbola odaklanmalıyız. Maçlar sahada kazanılır. Mourinho artık Avrupa seviyesinde değil" ifadelerini kullandı.

İkili Real Madrid v Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde beraber yayın yapmış ve samimi halleri dikkat çekmişti.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Göztepe maçına saatler kala flaş Fred gelişmesi
Pompalı tüfekle rastgele ateş açtılar. 4 yaralı
Pompalı tüfekle rastgele ateş açtılar. 4 yaralı
Süper Lig ekibinin stat ismi değişti. Resmen açıklandı
Son Haberler
Burak Yılmaz büyüledi Spor
Burak Yılmaz büyüledi
Galatasaray istedi dünya devi kaptı. Bonservisi dudak uçuklattı Spor
Galatasaray istedi dünya devi kaptı. Bonservisi dudak uçuklattı
İmitasyon altına büyük ilgi Gündem
İmitasyon altına büyük ilgi
Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi tahliye ediliyor Gündem
Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi tahliye ediliyor
Bolu'daki orman yangınına ilişkin 2 tutuklama Yerel Haberler
Bolu'daki orman yangınına ilişkin 2 tutuklama
Elazığ’da mezralarda yangın: İki saatte 200 dönüm arazi küle döndü Yerel Haberler
Elazığ’da mezralarda yangın: İki saatte 200 dönüm arazi küle döndü
Fenerbahçe'de Göztepe maçına saatler kala flaş Fred gelişmesi Spor
Fenerbahçe'de Göztepe maçına saatler kala flaş Fred gelişmesi