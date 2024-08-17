Mourinho'nun yüzüne gülüyordu. Arkasından demediğini bırakmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Lille’ye elenen Fenerbahçe’de Jose Mourinho’ya uzaklardan sert sözler geldi.

Efsane İngiliz futbolcu Rio Ferdinand Fransa’da katıldığı bir yayında Portekizli teknik adamı çok sert bir dille eleştirdi.

İşte o sözler:

"Lille karşısında Mourinho'nun neden artık Avrupa'da bir takıma teknik direktörlük yapamayacağını gördük. Hakemler hakkında endişelenmek yerine futbola odaklanmalıyız. Maçlar sahada kazanılır. Mourinho artık Avrupa seviyesinde değil" ifadelerini kullandı.

İkili Real Madrid v Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde beraber yayın yapmış ve samimi halleri dikkat çekmişti.