Mourinho’nun zor seçimi. Önünde 2 alternatif var

Süper Lig’de Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Perşembe günü deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Teknik Direktör Mourinho, oyuncularını kritik maça hazırlarken zor bir seçim yapmaya çalışıyor.

Portekizli teknik adamın eli savunma ve orta sahada rahatken forvet konusunda ise sıkıntı yaşıyor. Sarı lacivertlilerin gol yollarındaki en önemli ismi olan Dzeko’nun ilerleyen yaşı nedeniyle fiziksel durumundaki düşüş Portekizli teknik adamı düşündürüyor. 38 yaşındaki golcünün milli takımda da ilk 11’de oynamasının beklenmesi, gol bölgesinde rotasyona gidilmesine neden olabilir.

Öte yandan Moruinho’nun ısrarla istediği ve Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olan En Nesyri, sezon başından bu yana büyük hayal kırıklığına neden oldu. Ligde sadece 1 golü bulunan En Nesyri, kaçırdığı pozisyonlar ile taraftarlarına saç baş yoldurttu. Teknik Direktör Mourinho’nun forvette kimi oynatacağı henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan sarı lacivertlilerde Kostic’in UEFA listesinde yer almaması nedeniyle sol bekte Oosterwolde’nin oynaması bekleniyor. Öte yandan Hollanda deplasmanında stoperde sakatlığı bulunan Çağlar’ın yerine ise formayı Becao’nun alacağı öğrenildi.