Mourinho’ya ateş püskürdüler: Ali Koç’a tavsiyem…

Fenerbahçe, kendi evinde oynadığı derbide Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü Gedson Fernandes kaydetti. Portekizli oyuncu ayrıca penaltıdan yararlanamadı. Beşiktaş böylece ezeli rakibini Süper Lig’de 2 maçta da mağlup etmeyi başarırken sarı lacivertliler ise bu sezonu derbi galibiyeti alamadan kapatmayı garantiledi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı derbi sonrası 8’e çıkarken yapılan yorumlarda Teknik Direktör Mourinho’ya sert tepkiler yer aldı. Spor yazarları Portekizli teknik adamın oyun planı ve oyuncu tercihlerini eleştirirken Başkan Ali Koç’a tavsiyeler verdi.

Derbi sonrası yapılan bazı yorumlar şöyle:

Uğur Meleke (Hürriyet): Dünyanın en kısa fıkrası: Beşiktaş maça sol kanatta Emrecan (20) ve Mustafa (18) ikilisiyle başladı, Mourinho’nun sağ açıkta tercihiyse Szymanski oldu! Ancak bu kararın yanı sıra üç temel meseledeki tutumu, beni Mourinho’nun niyeti konusunda tereddüde düşürüyor:

1-) Ocak-Şubat-Mart’ta üçlü savunma ile başarılı bir süreç... Kayseri maçı dörtlü savunma ile puan kaybı... Gaziantep önünde üçlü savunmayla iyi oyun ve fabrika ayarlarına dönüş... Beşiktaş maçında bir kez daha dörtlü savunmayla darmadağınık bir görüntü... Ayarlarla bu kadar çok oynamayı ben iyi niyetli bulamıyorum.

2-) Dzeko-Nesyri ile sistem işliyor. Dzeko-Talisca ile işliyor. Ancak Talisca-Nesyri ile işlemiyor. Talisca-Nesyri ikilisinin sonuç vermediği defalarca kanıtlanmasına rağmen derbiye bu forvet hattıyla çıkılması nasıl açıklanabilir?

3-) Kayserili Gökhan, Mert Müldür’e karşı 3 gol birden üretmişti. Mert’i 15 gün sonra tekrar (orijinal rolü olmayan) sol bekte oynatıp aynı bedeli ödemek nasıl açıklanabilir? Ben Mourinho’yu anlamakta güçlük çekiyorum doğrusu.

Gürcan Bilgiç (Sabah): Hem oyun hem de oyuncu "yetersizliğini" üretip, en büyük bütçenin oluşturulduğu sezonu derbi kazanmadan, hatta kaybede kaybede bitiren müthiş bir performans sahibi var orada. Her konuşmasında ekibini savunup, "sorumlu benim" dedikten sonra, yenilginin ardından koşa koşa soyunma odasına giden de orada. Anlayamadığı veya anlatamadığı bir süreç içinde, her rakibine "kazanabilirim" umudu veren görevlendirmelerin sahibi olduğu gibi, ne ofansif ne de defansif "özel fikri" olamayan da orada. Maçtan maça sekiz rotasyon yapabilecek kadar derin ve kaliteli kadronun, böylesine bilinçsiz, plansız oynamasını da anlatamaz. Efektini cebine ve CV'sine koyup, koca bir sezonu taraftara zehir eden bir "jöleli" gerçeği de var karşımızda. Kadıköy'ü dolduran veya televizyon başında olup isyan edenler de elbette haklı. Hep eleştirirdik taraftarın bu tavrını. "Hele bir maç bitsin, öyle yapın" dedik. Ama sahadaki takım öylesine sinik ve teslimiyetçi ki, Beşiktaş'ın golünden sonra "Takım kazanır" ruhunu vermiyorlar. Milyonlarca taraftarı bu fikre sokan süreç var çünkü. Sahibi de 10 milyon Euro alıyor, bu rezaleti oluşturmak için. Galatasaray'a altın tepsi içinde verdi şampiyonluğunu, üstelik kendi taraftarına "özel eziyet" çektirerek.

Güntekin Onay (Hürriyet): Stopersiz Beşiktaş, ancak bu kadar kötü bir En-Nesyri ile ilk yarıda pozisyon vermezdi. Öyle de oldu. Faslı santrfor çok statik, yanında oynayan Talisca da hareketsiz; bu ikili oynadığı zaman rakip savunmalar rahat ediyor. Orta alan da yaratıcılıktan uzak futbolculardan kurulu. Yetmezmiş gibi atletik oyuncusu olmayan hantal bir takım, sarı lacivertliler; pres yapamıyor, tempo yapamıyor. Fenerbahçenin bekleri Mert Müldür ve Osayi-Samuel de maç sabaha kadar oynansa asist yapamaz. Mourinho ikinci yarıda hatasından dönüp Tadic, Dzeko ve İrfan Can Kahveci’yi soksa da Beşiktaş’ın Uduokhai ve Joao Mario hamleleri ile oyun gücünü artırması maçı kazanmasını sağladı. Siyah beyazlılar orta alanı tamamen boşaltan Fenerbahçe karşısında farkı arttırmalıydı.