Mourinho’ya ateş püskürdüler: İstifa mektubunu imzalamalı

Fenerbahçe, Süper Lig’de kendi evinde oynadığı Kayserispor maçında büyük şok yaşadı. Karşılaşma, Kayserisporlu Talha Sarıarslan’ın son dakikalarda attığı golle 3-3 berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin gollerinin 2'sini Talisca kaydederken 1 golü ise Saint Maximin attı. Kayersipor’un 1 golünü Livakovic kendi kalesine atarken 1 gol ise Ramazan Civelek’ten geldi.

Fenerbahçe, Galatasaray’ın kazandığı haftada Kayserispor ile berabere kalınca ezeli rakibi ile arasındaki puan farkı 5’e yükseldi ve sarı kırmızılılar yarışta büyük avantaj yakaladı.

Maç sonrası yapılan değerlendirmelerde yaşanan puan kaybının ve şampiyonluk yarışındaki durumun sorumlusu olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho gösterildi. Spor yazarları Portekizli teknik adamın istifa etmesi gerektiğinin altını çizerek Galatasaray’ın şampiyonluğa çok yakın olduğu vurgulandı.

Spor yazarlarının yaptığı bazı yorumlar şöyle:

Ömer Üründü (Sabah): Mourinho yine ilk 11'de şapkadan tavşan çıkardı. Hadi Çağlar'ı oynatmıyorsun peki nerede Yusuf? Hani tüm medya ilk yarı sonunda "Mourinho, Yusuf'u kazandırdı" diye methiyeler yazmıştı. Bir anda ortadan kayboldu. Ters ayaklı Mert Müldür'ü Kostic'e tercih etti. Halbuki Mert sahada atakların sonunu getiremeyen Osayi'den daha faydalı olur. Oğuz bir derbi maçıyla kadronun dışında kaldı. İrfan Can Kahveci, Mourinho'ya ne yaptı da tamamen devre dışı kaldı? Yürüyen Tadic'e sınırsız kredi niye verildi? Mourinho bu soruların hiçbirine ne yazık ki cevap veremez. Bunları kendisine sorsak "Siz bana futbolu mu öğreteceksiniz'' der. Ama Fenerbahçe'yi göz göre göre ne yazık ki bitirdi.

Erman Toroğlu (Sözcü): Galatasaray’ın şampiyonluğu hayırlı olsun. Fenerbahçe’nin bu futbolunun sorumlusu ise Mourinho’dur. Galatasaray’ın futboluna bakıyorsunuz. Tempolu, göze hoş gelen futbol. Dün gece Fenerbahçe ise kabız bir futbol. Artık bir mazeret sunamaz, puan farkı da 5 oldu. Geçmiş olsun…

Gürcan Bilgiç (Sabah): Ne maç derler ya… Kendi içindeki hikâyesi bambaşka olan bir karşılaşma seyrettik. Cezalıları- sakatları ve düşme hattındaki kritik durumuyla Kadıköy'e gelen Kayserispor'un müthiş direncini ve inadını geçemedi Fenerbahçe. Bu 90 dakika tüm sezonun hikâyesi haline geldi. Yarışı önce bitirdiler, sonra "Devam" dediler. Uzatma dakikalarında da teslim oldular. Aslında tüm sezonun özeti gibi oldu. Öne geçilip kaybedilen puanlar silsilesi var ve bu maçların hepsinin ortak noktası topu rakibe verip, geri çekilmek. Her maçın hesabını verebilir Mourinho ama bu karşılaşmada "İstifa mektubunu" imzalamalı."

Ahmet Çakar (Sabah): Herkes adam olur Fener adam olmaz" demiş atalarımız. Kayserispor 9 kişi eksik geldi, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de tam 3 gol attı. Sözüm ona dünyanın en büyük hocası Mourinho, kenarda şov yapadursun, belki de bu maçta şampiyonluk gitti.