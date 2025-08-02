Mourinho'ya sürpriz teklif! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe için sezonun resmi olarak başlamasına artık sayılı günler kaldı. Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçıyla 2025-2026 sezonunu resmi olarak açacak olan Sarı Lacivertliler'de Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Radyo Guaiba'dan Brezilyalı gazeteci Cristiano Silva, Jose Mourinho'ya Gremio başkan adayı Marcelo Marques tarafından teklif yapıldığını duyurdu. Ancak Portekizli teknik adamın bu teklifi Brezilya'da çalışmayı düşünmediğini ileterek geri çevirdiği ifade edildi.