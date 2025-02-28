Mourinho’ya verilen ceza sonrası Fenerbahçe’den ilk açıklama

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’ya 4 maç ceza verdi. Ceza, Galatasaray derbisi sonrası maçın 4. Hakemine yönelik söylediği sözler ve basın toplantısında fair play anlayışına uygun olmayan açıklamaları nedeniyle geldi.

FENERBAHÇE’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'da yayınlanan Spor Manşet programına telefonla bağlanan Alper Alpoğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hocamız iki ayrı maddeden sevk edilmişti PFDK'ya ve 2+2 olarak toplam 4 maç ceza verildi. Bunu hukuksuz buluyoruz ve itirazlarımızı yapacağız. Rakibimiz hocamızın kullandığı bir sözcüğü anlamından saptırıp, hukuki dayanağı olmayan şekilde büyün toplumu anlamsız bir şeyle meşgul ediyor. Bu alınan kararlar oy birliğiyle alınan kararlar değil.

TAHKİME GİDECEKLER

"Hocamızın kullandığı sözün hakaret ya da sportmenliğe aykırı hareket olduğunu düşünmüyoruz. Rakibimizin yapmış olduğu algı çalışmaları neticesinde bu tarz bir cezayla karşı karşıya kaldık. Tahkim Kurulu'na gideceğiz tabiki. Kararın oy çokluğuyla alındığını biliyoruz. PFDK üyelerinin de her biri aynı görüşte değil, karşı oy verenler var."

"PFDK'nın kararını hukuksuz buluyoruz. Hakaretten sevk yapılıp sportmenliğe aykırı hareketten ceza veriliyor. Bunu da oy çokluğuyla alıyorlar. PFDK'nın buna yetkisi var tabi. Bununla ilgili ivedi şekilde Tahkim'e başvurumuzu yapacağız ve Tahkim'de en doğru kararın verileceğine inanıyoruz"