Mourinho’yu bekleyen zor karar: İki yıldızın arasında kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho’yu bekleyen zor karar: İki yıldızın arasında kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho zor kararın eşiğine geldi. Portekizli teknik adam Antalyaspor maçı öncesinde iki yıldızın arasında kaldı.

Fenerbahçe’de sakatların iyileşmesi teknik heyeti sevindirse de Teknik Direktör Mourinho zor bir kararın eşiğine geldi. Livakovic’in sakatlığı sonrası kaleye geçen İrfan Can Eğribayat yaptığı kurtarışlarla büyük beğeni topladı.

Tecrübeli kaleci son olarak Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK maçında da oynadığı oyunla dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi teslim ettiği İrfan Can şu ana kadar performansıyla Hırvat eldiveni aratmadı. Mourinho, Livakovic'in iyileşmesiyle birlikte kalede İrfan Can ve Livakovic arasında zorlu bir tercihte bulunacak.

Mourinho’nun Pazar akşamı oynanacak Antalyaspor maçında kaleyi kime emanet edeceği merakla bekleniyor.

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