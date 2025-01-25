Mourinho’yu Fransa’da topa tuttular: Maçı izlerken bir ara uyuyakaldım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde kendi evinde Lyon ile golsüz berabere kaldı. Sarı lacivertliler aldığı 1 puan ile play off oynama şansını son maça bıraktı.

Maç sonrası yapılan yorumlarda Teknik Direktör Mourinho’ya tepkiler yer aldı. Portekizli teknik adam, hücumdaki etkisiz oyun nedeniyle eleştiri oklarının hedefine girdi. Mourinho, daha önce de hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da oynadıkları bazı maçlar sonrası etkisiz hücum nedeniyle tepkilerin odağına yerleşmişti.

Fransız basınından RMC Sports’un yorumcusu Daniel Riolo’dan Mourinho’ya yönelik dikkat çeken sözler geldi. Lyon maçını yorumlayan Riolo, sarı lacivertlilerin felaket bir oyun oynadığını belirterek şunları söyledi:

"Fenerbahçe Lyon karşısında felaket bir oyun sergiledi. Bir ara uyuyakalarak maçı izlemeyi bıraktım. Eski yıldızlar, yıldız olamamış yıldızlar, dünya yıldızı ama artık hiçbir şeyi kalmamış bir hoca! Huzurevi galerisi gibi bir şeydi."



Riolo'nun bu sözleri sosyal medyada çok tartışıldı. Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı bu yorumlara destek verirken bir kısmı da Riolo'yu eleştirdi.